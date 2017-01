Publicada em 22 de janeiro de 2017 às 10:20

Em menor grau, crise também atingiu o estado e houve retração no mercado. Apenas Roraima teve resultado melhor que MS no número de empregos.

O mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul foi um dos que menos sofreu com a crise em 2016, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Apesar da retração de 1.123 postos de trabalho ao longo do ano, o estado ficou com o segundo melhor resultado no ranking do emprego, divulgado nesta sexta-feira (20).

De janeiro a dezembro de 2016, foram contratadas 235.129 pessoas no estado e desligados 236.252 empregados (entre demitidos e demissionários).

O único resultado melhor foi o de Roraima, que registrou a criação de 84 vagas no mercado de trabalho.

Em todo o país, as demissões superaram as contratações em 1,32 milhão de vagas formais.

Somente em dezembro de 2016, Mato Grosso do Sul teve 7.797 mais demissões do que contratações. Foram admitidas 12.382 pessoas e desligadas 20.179.

Do G1/MS