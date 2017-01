Publicada em 27 de janeiro de 2017 às 08:00

O ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, abriu oficialmente, na manhã desta quinta-feira (26), em Ponta Porã (MS), a colheita de soja da safra 2016/2017 no Brasil. O evento foi promovido na fazenda Jatobasso, referência em tecnologia e produtividade em Mato Grosso do Sul.

Em uma solenidade que contou com a presença, segundo os organizadores, de mais de 1 mil pessoas, entre produtores, técnicos, pesquisadores e empresários do setor, além de diversas autoridades, como a governadora em exercício, Rose Modesto, o ministro destacou a importância do agronegócio para a economia do país.

“Um em cada três empregos com carteira assinada vem do agronegócio. O setor responde por 22% do PIB brasileiro e quase metade das exportações são de produtos do segmento. O ministério é a casa do produtor e queremos cada vez mais ajudá-lo, pois assim estaremos gerando emprego e renda. Para isso, queremos ampliar a participação do Brasil no comércio internacional de 7% para 10%”, ressaltou.

A governadora em exercício, por sua vez, agradeceu pela participação fundamental do segmento no processo de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul nos últimos anos e lembrou que as oportunidades de trabalho criadas pelo segmento mudaram a vida de milhares de pessoas no estado, inclusive dela própria.

O presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul), Mauricio Saito, destacou em sua fala que o crescimento do setor, ressaltado por Rose, foi calcado em três pilares: empreendedorismo dos produtores, forte e integrada atuação das entidades de pesquisa e as condições de solo e clima do estado.

Já o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), Marcos da Rosa, ressaltou que o agronegócio brasileiro precisa aprimorar sua comunicação com a sociedade para que informações distorcidas ou que não traduzam a realidade sejam veiculadas pela mídia.

“Temos que mostrar que a soja, por exemplo, está presente no dia a dia de toda a população, que a produção ajuda a melhorar o IDH das regiões onde estão localizadas as lavouras e que o Brasil não é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, é o sexto, atrás da Holanda, do Japão, da Bélgica, da França e da Inglaterra.”

O presidente da Aprosoja Mato Grosso do Sul, Christiano Bortolotto, reiterou a projeção feita ainda no início do plantio da safra do estado, que é de um incremento de 2,4% na área cultivada e manutenção da produtividade em 51,5 sacas por hectare, o que deve levar os agricultores sul-mato-grossenses a ampliarem também em 2,4% sua produção nesta temporada, passando de 7,601 milhões de toneladas para 7,787 milhões de toneladas. Se confirmada, será um novo recorde para Mato Grosso do Sul.

Apos a solenidade, as autoridades iniciaram simbolicamente a colheita da safra brasileira a bordo de sete colheitadeiras em uma área da fazenda.