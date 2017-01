Publicada em 19 de janeiro de 2017 às 16:59

Ministro do STF estava em avião que caiu no Rio

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki estava entre os passageiros de um avião de pequeno porte que caiu na costa do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (19).

A aeronave, modelo Beechcraft C90GT, havia partido do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, por volta de 13h, e pertencia ao Grupo Emiliano. Ela levava quatro pessoas e se acidentou no litoral de Paraty, no sul do Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas morreram na tragédia, e também há um sobrevivente, mas não se sabe sua identidade. “Amigos, infelizmente, o pai estava no avião que caiu. Por favor, rezem por um milagre”, escreveu no Facebook o filho de Teori, Francisco Prehn Zavascki.

A aeronave está praticamente toda submersa, o que dificulta a retirada dos corpos, e ficou bastante retorcida por causa do impacto.

O ministro é relator dos processos ligados à Operação Lava Jato no STF e havia determinado na última quinta (17) o início das diligências para a homologação do acordo de delação premiada dos executivos da Odebrecht.

O presidente Michel Temer já foi informado de que Teori estava na aeronave.

Da AnsaFlash