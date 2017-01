Publicada em 26 de janeiro de 2017 às 17:38

A Mineral Kids viaja até a Escandinávia em busca de referências para um outono/inverno cheio de cores e alto astral. Da terra das renas, surgem as estampas mais quentes da temporada, com cristais de neve, montanhas e florestas frias em moletons e malhas que mantém os pequenos aquecidos e confortáveis.

Meninas ainda ganham lindos prints de ursos de pelúcia, lambretinhas vintage e patchwork de florais em vestidos e mangas A, macacões, conjuntos de malha e macaquinhos nos tons vermelho, amarelo, azul com toques de lima, pink e rosa claro.

Para os meninos, desenhos de leões, ursos, skate, motos e xadrez com charme inglês em jaquetas, camisetas de manga longa e curta, pólos e uma grande variedade de conjuntos nas cores marinho, verde selva, mescla, a dupla imbatível preto e branco. Os termômetros caem, mas a animação não para de subir com muita música em headphones irados e com a nova coleção da Mineral Kids.

A marca Mineral Kids veste de 1 a 16 anos com conforto e qualidade, trabalhando com elementos que trazem as crianças para um mundo de diversão e liberdade de movimentos. As peças traduzem conforto, bom gosto, autenticidade e qualidade, características primordiais para a Mineral Kids.

Da Assessoria