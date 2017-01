Publicada em 7 de janeiro de 2017 às 07:02

A partir da próxima segunda-feira, dia 9 de janeiro, começam nas unidades do Sebrae os atendimentos para auxiliar Microempreendedores Individuais (MEIs) a fazer a Declaração Anual (DASN-Simei) referente a 2016.

Para estar em dia com suas obrigações legais, o MEI deverá informar todo o faturamento mensal do ano anterior, referente a vendas de mercadorias e serviços com ou sem nota fiscal. O processo é totalmente gratuito e obrigatório para qualquer MEI.

O empreendedor deve levar o faturamento anotado, seus documentos pessoais (RG e CPF) e o CNPJ da empresa ao Sebrae ou Sala do Empreendedor do município para receber o atendimento.

A técnica do Sebrae, Renata Maia, explica que a Declaração Anual pode ser feita pela internet, no Portal do Empreendedor, mas o Sebrae vai oferecer apoio para quem tiver dificuldades em acessar o site. “Aqui, o empreendedor vai receber as orientações corretas sobre a declaração e alguém vai fazer por ele. As informações precisam estar certas porque qualquer erro pode causar problemas posteriormente”.

Quem não fizer a declaração fica sujeito a pagar multa de aproximadamente R$ 50 por ano não declarado e impossibilitado de participar de licitações. O prazo encerra em 31 de maio de 2017.

Novos valores

Com o reajuste mais recente do salário mínimo para R$ 937, o MEI deve pagar mensalmente contribuições destinadas à Previdência Social e ao ICMS ou ISS, que variam de R$ 47,85 a R$ 52,85 dependendo do tipo de atividade exercida.

Em 2016, mais de 13 mil Microempreendedores Individuais foram formalizados, de acordo com dados da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (Jucems). Até dezembro, existiam 95.890 MEIs no estado, mais de 40 mil só em Campo Grande.

Serviço

Confira os horários de atendimento nas regionais do Sebrae:

Campo Grande

De terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h

Dourados

Toda sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h

Três Lagoas

De segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Naviraí

De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Bonito

De segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h

Corumbá

Toda quarta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h

Coxim

O atendimento será realizado na Sala do Empreendedor da cidade.

Mais informações podem ser obtidas no Portal do Sebrae (ms.sebrae.com.br) ou pelo telefone 0800 570 0800.