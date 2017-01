Publicada em 20 de janeiro de 2017 às 07:59

A verba será usada para subsidiar serviços hospitalares e ambulatoriais, além de atendimentos de média e alta complexidade. Também estão sendo doadas quatro ambulâncias do SAMU ao Estado

Com a otimização dos gastos públicos, o Ministério da Saúde conseguiu liberar R$ 82,4 milhões ao estado de Mato Grosso do Sul, sendo R$ 73,9 milhões para a capital Campo Grande. São recursos referentes a emendas parlamentares e investimentos do Governo Federal destinados ao custeio de 37 serviços/leitos que estão em funcionamento e passam a contar com contrapartida federal para habilitação ou qualificação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta quinta-feira (19), durante encontro com prefeitos e gestores de saúde na capital sul-mato-grossense.

“Como faço em todos os estados, estamos aqui para discutir com todas as lideranças, prefeitos e profissionais da saúde sobre qual seria a solução mais acertada para melhorar a qualidade de saúde em Campo Grande e nos demais municípios. É uma visita de aprendizado para o ministério, de confirmação e de oportunidades. Para o Mato Grosso do Sul serão destinados R$ 82,4 milhões para ampliar o atendimento à população, com o custeio de mais leitos e outros serviços hospitalares, além do SAMU e a habilitação de mais quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 h) ”, afirmou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Os serviços beneficiados estão distribuídos em 14 municípios, incluindo Campo Grande, que estão sendo contemplados pela iniciativa. Prioridade do ministro Ricardo Barros nos primeiros 200 dias à frente da pasta, a otimização de gastos alcançou uma eficiência econômica total no País de R$ 1,9 bilhão, o que possibilitou aumento na assistência à população aos serviços de saúde pela rede pública.

Dos R$ 82,4 milhões liberados para o estado, R$ 14,5 milhões beneficiam serviços como leitos de UTI, SAMU, saúde bucal, rede de atenção às urgências e emergências, rede de atenção psicossocial e custeio de serviços hospitalares e ambulatoriais voltados à assistência especializada de média e alta complexidade. Para incrementar o repasse, ainda foram liberados R$ 67,9 milhões referentes a emendas parlamentares.

Também estão sendo beneficiadas mais sete Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em três municípios, com custeio anual de R$ 17 milhões. Cinco delas estão em Campo Grande, representando investimento na ordem de R$ 13,2 milhões por ano.

Além desses recursos, a pasta também está destinando mais R$ 32,4 milhões em empenhos para construção, reforma e/ou ampliação de 24 Academias da Saúde, dois Centros de Atenção Psicossocial, 90 Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS), quatro Estratégias Rede Cegonha (ambiência e UTI neonatal), dois Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e um Centro Especializado em Reabilitação (CER). Para essas obras, que estão em execução, já foram liberados R$ 28,4 milhões.

SAMU – O Ministério da Saúde também está doando quatro ambulâncias para renovar a frota do SAMU 192 em dois municípios do estado, sendo três para Campo Grande. Em todo o Brasil, são 340 novas ambulâncias, representando investimento de R$ 67,6 milhões. A renovação da frota leva em consideração o critério de tempo de uso (5 anos de habilitação, com veículo em funcionamento e sem renovação). Os veículos doados estarão vistoriados e disponíveis para retirada na empresa, em Cajamar/SP, até o dia 17 de fevereiro de 2017.

Atualmente, o estado de Mato Grosso do Sul possui 32 ambulâncias em funcionamento, com custeio federal de R$ 11,6 milhões por ano, contemplando 18 municípios e 1,7 milhão de pessoas (66,2% da população). Em Campo Grande, são 13 ambulâncias com custeio federal anual na ordem de R$ 5,7 milhões.

Santa Casa de Campo Grande – Ainda na capital sul-mato-grossense, o ministro da Saúde visitou a Santa Casa de Campo Grande, que está recendo R$ 3,9 milhões em serviços. A instituição é uma unidade de grande porte, possui 552 leitos SUS e faz atendimentos de atenção básica, urgência e emergência, além de procedimentos eletivos e ambulatoriais de média e alta complexidade.

Serviços contemplados no Estado de Mato Grosso Do Sul

CLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS/LEITOS IMPACTO ANUAL INCENTIVO 1 R$ 130.000,00 LEITOS COMPLEMENTARES – UTI 10 R$ 1.397.862,40 ONCOLOGIA 1 R$ 5.277,72 OUTROS SERVIÇOS 8 R$ 411.531,36 RAU 4 R$ 7.830.575,86 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 2 R$ 1.309.608,00 SAÚDE BUCAL 8 R$ 723.500,00 VIVER SEM LIMITE 3 R$ 2.676.000,00 Total Geral 37 R$ 14.484.355,34

UPAS habilitadas/qualificadas

MUNICÍPIO QTD. SERVIÇO IMPACTO ANUAL Campo Grande 2 R$ 5.100.000,00 Campo Grande – Leblon 1 R$ 3.000.000,00 Campo Grande – Santa Mônica 1 R$ 2.100.000,00 Campo Grande – Moreninhas 1 R$ 3.000.000,00 Corumbá 1 R$ 840.000,00 Dourados 1 R$ 3.000.000,00 Total Geral 7 R$ 17.040.000,00

Municípios contemplados com SAMU