Publicada em 23 de janeiro de 2017 às 17:33

Marvel inicia as filmagens de Pantera Negra

A Marvel Studios deu início às filmagens de Pantera Negra, e as primeiras fotos do set mostram Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o e Danai Gurira nos sets em Georgia (Atlanta). As fotos mostram também o retorno de Martin Freeman como Everett K. Ross, seu personagem de Capitão América: Guerra Civil.

Pantera Negra vai acompanhar a jornada de T’Challa (Chadwick Boseman), rei de Wakanda, e o elenco inclui ainda Michael B. Jordan no papel do vilão Eric Killmonger, Forest Whitaker, Angela Basset e Sterling K. Brown.

Everett Ross foi apresentado em Guerra Civil, como o Comandante Adjunto da Força-Tarefa contraterrorista, tradicionalmente um “homem do governo americano em Wakanda”. Por isso, a sua inclusão em Pantera Negra era bastante provável. Além disso, o personagem parece ter bastante segredos escondidos, o que deve ser melhor explorado em Pantera Negra.

Dirigido por Ryan Coogler e com roteiro de Coogler em parceria com Joe Robert Cole, Pantera Negra estreia em 15 de fevereiro de 2018.

Do Adoro Cinema