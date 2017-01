Publicada em 16 de janeiro de 2017 às 17:17

Marisol aposta no conforto da legging de malha com elastano e sublimação jeans

Looks despojados e cheios de estilo

A calça legging é um item indispensável no guarda-roupa infantil, por ser uma peça versátil e confortável. Na coleção de Alto Verão, a Marisol desenvolveu uma calça legging e um shorts em malha com elastano e sublimação jeans. Agora as minis fashionistas podem criar looks despojados e cheios de estilo aliados ao conforto.

As peças podem ser encontradas nas quatro lojas da rede – Shopping Palladium em Curitiba (PR), no Shopping Eldorado em Campo Grande (MS), no Partage Shopping em Campina Grande (PB) e no Boulevard Shopping em Belo Horizonte (MG), além das lojas da Rede One Store Marisol e no e-commerce.

SAC Marisol

0800 8882600

sac@marisol.com.br

http://www.amazingstore.com.br

Da Assessoria