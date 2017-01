Publicada em 5 de janeiro de 2017 às 14:32

A cantora Marcia Fellipe gravou o clipe de sua mais nova música de trabalho intitulada “Virou Ex, Perdeu a Vez”. Mais um de seus sucessos no repertório.

O clipe que vem com uma proposta totalmente diferenciada, foi gravado no mês de Novembro em uma cidade chamada Cuernavaca no México e conta com uma super produção nunca vista antes em produções visuais do tipo no Forró. Além de ser o primeiro clipe gravado em 6K no Brasil.

Com 4 dias de gravação, como se fosse uma mini novela relatada, o clipe trata da briga com o ex, fazendo jus ao título da música, o que caracteriza o clipe em alto estilo e explica o local escolhido, já que a luta livre é uma das grandes atrações culturais do México.

Vivendo o melhor momento da carreira, a fenomenal, como é conhecida, garante surpreender os fãs e o público com o resultado de um clipe de altíssimo nível, que será lançado amanhã no Canal do YouTube.