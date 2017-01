Publicada em 13 de janeiro de 2017 às 07:26

Compromissado com o trabalho de fiscalizar a aplicação de recurso público em Dourados, o vereador Marçal Filho (PSDB) continua com as visitas em pontos críticos da cidade. Além de mostrar a realidade do local e manter contato com a vizinhança, o vereador tem apresentado soluções para resolver o problema.

Nesta quinta-feira (12) Marçal foi até a praça do Canaã I, após receber diversas mensagens pelo WhatsApp de pessoas comentando sobre a situação de abandono do local. Na praça foram encontrados lixos, portas arrebentadas, janelas quebradas, banheiro inacabado e sujo, além da falta de iluminação. A caixa de energia estava arrebentada.

Além da situação da praça, o bairro ainda sofre com a questão dos buracos e ruas sem asfalto. Segundo o vereador, para terminar a obra é preciso ir atrás de recurso federal. “Canaã I também tem a questão dos buracos, assim como em outros bairros que têm o mesmo problema. Então a gente está mostrando a situação da cidade, mas não simplesmente isso, porque todo mundo sabe o problema, por isso, deve ser mostrada a solução”, enfatiza o vereador.

Como a obra da praça foi construída com recursos do governo federal, é preciso, segundo Marçal, criar uma agenda com os deputados federais, os senadores, daqueles que tiveram votos em Dourados, e cobrar a conclusão da praça. “Com a obra pronta, cabe a prefeitura desenvolver um trabalho de segurança e de preservação”, concluiu.

Outras soluções

Na terça-feira (10) o vereador esteve no Parque Antenor Martins, o chamado Parque do Lago, no Jardim Flórida. Marçal constatou que a prefeitura atendeu seu pedido de limpeza no local. O apelo para roçar matagal e melhorar a iluminação pública foi feita durante campanha na rádio 94 FM, onde é locutor. Dezenas de ouvintes manifestaram apoio à campanha. Embora a limpeza tenha sido feita, há muito serviço para ser melhorado, de revitalização em geral.

Já na manhã de ontem (11), Marçal foi até a Rua Nely Todeschini, no Jardim Santa Maria, para mostrar a situação precária que os moradores estão passando com as ruas esburacadas, e deu o exemplo do acordo que o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul fez com a Prefeitura de Campo Grande, de R$ 50 milhões, para fazer o trabalho de tapa-buracos e recapeamento nas ruas da Capital.

O vereador explicou que se Campo Grande tem direito a verba estadual para arrumar as ruas, Dourados também tem, mas para que isso ocorra, a prefeita Délia Razuk (PR) deve tomar a iniciativa de firmar convênio para conseguir os recursos, conversando com o Governo do Estado e entrar em um acordo. Marçal se comprometeu a ser o interlocutor do encontro com o governador Reinaldo Azambuja.