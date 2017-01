Publicada em 16 de janeiro de 2017 às 16:35

Nova empresa terá capital de US$ 50 bilhões no mercado de óculos

O grupo italiano Luxottica e o francês Essilor anunciaram hoje (16) uma fusão que dá origem a um colosso do setor de óculos que parece um casamento perfeito entre a fabricante mundial de armação e líder global de lentes.

O “matrimônio” de 50 bilhões de euros gerará um fluxo de receitas de 14 bilhões de euros em vendas, em 150 países, e de 140 mil funcionários, além de ser considerada uma das maiores operações “cross border” da Europa.

O executivo Leonardo Del Vecchio será o acionista majoritário, com 30%-38% das ações do novo grupo. Ele assumirá o posto de presidente-executivo da sociedade, enquanto o CEO da Essilor, Hubert Sagnieres, será o vice-presidente. A nova empresa ficará cotada em Nova York.

A fusão tem capacidade de mudar a dinâmica da indústria de óculos, considerado um dos mercados com maior potencial de crescimento, com expectativa de alta de 2% até 2020, principalmente na Ásia.

Das 7,3 bilhões de pessoas no mundo, 63% precisam usar lentes corretivas, mas apenas 1,9 bilhão já adquiriu óculos, lentes ou fez qualquer intervenção cirúrgica. Essilor e Luxottica já tinham pensado em um acordo há três anos, quando Sagnieres contatou o grupo italiano, mas as negociações não decolaram na ocasião. “Continuaremos investindo na Itália e na França, queremos ser um campeão europeu com fortes raízes”, disse Del Vecchio. “Sonhava com isso há 50 anos”, confessou.

A italiana Luxottica é a dona da Ray Ban e da Oakley, e mantém o posto de maior fabricante de óculos de luxo do mundo. Já a francesa Essilor é a líder global em lentes de contato.

Da AnsaFlash