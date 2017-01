Publicada em 23 de janeiro de 2017 às 16:50

“Ser capa de jornal com notícia ruim é fácil”.

Um dia alguém me perguntou se era possível uma pessoa motivar a outra? Eu respondi dizendo que a motivação está dentro do ser humano e que podemos despertar esse gigante.

Neste momento também fiz um questionamento. Perguntei se ele achava que um ser humano poderia desmotivar o outro?. Sim, essa pessoa me respondeu dizendo: “Meu chefe sempre me desmotiva”. Ora, respondi, se pode desmotivar então pode motivar também!

Mas não se pode falar em motivação e esquecer ética. Já vi esposa de executivo dizer para o marido em casa: “Você não é honesto não meu filho, você é burro”. Enquanto a humanidade pensar desta forma, não há motivação no mundo que resolva os problemas nem de uma empresa nem de um país. Ética e motivação devem caminhar juntas.

Entra em campo a cooperação, o comprometimento, o trabalho cooperativo, a excelência na busca de melhores alternativas no trabalho e pelo trabalho e não por subterfúgios escusos.

A desmotivação é uma irritação invisível do coração, uma implacável invasora do silêncio! A falta de ética é uma irritação visível contra as pessoas, as instituições…



Quanto maior a desmotivação, maior o desespero do ser humano. Você pode estar pensando: “Você não têm ideia de como minha vida tem sido dura e meu trabalho difícil”. Uma coisa que aprendi desde pequeno é que ser capa de jornal com notícia ruim é fácil.

É muito mais cômodo dizer que não vai dar certo do que procurar alternativas que proporcionem resultados.

As pessoas têm grandes sonhos e ganham salários pequenos. Fica mais fácil reduzir o tamanho do sonho do que aumentar o tamanho do salário… Não compreenderam que é impossível aumentar o tamanho do salário diminuindo o tamanho do sonho.

Existe uma expressão que diz: “Manda quem pode e obedece quem tem juízo”.

Como conviver com a falta de ética que prega o faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Como motivar e ser desmotivado? Como um pai pode educar um filho se ele não é exemplo? Como pode ele abençoar um filho e odiar o seu próximo?

É hora de dar liberdade a sua motivação… lance o seu coração em direção dos seus sonhos, dos seus ideais, dos seus propósitos e sua mente irá abrir os caminhos que irão construir uma vida melhor.

Se você acha que isso é apenas um conjunto de palavras bonitas, saiba que a mesma palavra pode construir a paz ou a guerra. A escolha é sua!

Pense nisso, um forte abraço e que Deus abençoe os seus dias!

* Gilclér Regina é Escritor e Palestrante Profissional

Uma pessoa simples que se transformou num dos mais reconhecidos Conferencistas do país, com atuações também no exterior.

