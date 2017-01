Publicada em 31 de janeiro de 2017 às 14:47

Três suspeitos do sequestro e roubo a um casal de namorados residentes em Naviraí-MS, entre eles, um adolescente de 17 anos de idade, foram presos por uma equipe do Terceiro Pelotão da Polícia Militar de Mundo Novo na noite de segunda-feira (30), na Praça de Pedágio, localizada entre Mundo Novo e Eldorado.

Os militares de Mundo Novo foram informados através do Sistema de Comunicação da PMMS, de que havia ocorrido um roubo a uma caminhonete Toyota Hilux em Naviraí e que as duas vítimas, um homem de 29 anos de idade e sua acompanhante de 21, haviam sido feito reféns e que possivelmente o veículo seguia em direção à fronteira com o Paraguai.

A equipe de serviço então rapidamente deslocou-se até o pedágio, onde conseguiu abordar o utilitário, que era dirigido por um dos meliantes de 22 anos de idade. Ele disse que os demais envolvidos no crime estariam vindo logo atrás, em um VW Gol, de cor branca. Em seguida, o referido veículo chegou ao local, tendo um indivíduo de 20 anos dirigindo, e acompanhado pelo comparsa de 17.

Eles informaram ter recebido a Hilux no Trevo da Usina de Naviraí e que outro quadrilheiro, devidamente identificado, que saberia dizer onde os reféns estariam. O casal foi localizado pela PM de Naviraí andando as margens da Rodovia MS 141, nas proximidades da Usina e informaram que haviam sido abordados por dois bandidos armados e seguiram rumo a um canavial, quando lá chegaram, foram postos em um Fiat Uno vermelho e levado ao interior de uma residência abandonada, situada em local ermo, onde por cerca de duas horas permaneceram como reféns, sendo vigiados por dois indivíduos.

O Fiat então retornou ao local para buscar os dois ladrões, sendo que cerca de 30 minutos depois o casal conseguiu se soltar das amarras e seguiram pela estrada. Os demais ladrões, dois adolescentes de 16 anos e um homem de 28, foram identificados e detidos pela Polícia de Naviraí.