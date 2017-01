Publicada em 24 de janeiro de 2017 às 17:32

Documentário italiano também concorrerá a estatueta

A produção italiana “Fogo no mar”, de Gianfranco Rosi, foi indicada ao prêmio de melhor documentário no Oscar 2017.

O longa fala sobre a crise migratória que atinge a Europa, sob o ponto de vista dos moradores da ilha de Lampedusa, uma das principais portas de entrada para solicitantes de refúgio no continente.

“Fogo no mar” concorre com “I am not your negro”, de Raoul Peck; “Life, Animated”, de Roger Ross Williams; “O.J.: Made in America”, de Ezra Edelman; e “13th”, de Ava DuVernay.

A lista de indicados foi anunciada nesta terça-feira (24), pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e é dominada pelo filme “La La Land: Cantando Estações”, que já brilhou no último Festival de Veneza e faturou sete prêmios no Globo de Ouro.

O musical do cineasta norte-americano Damien Chazelle concorrerá em 14 categorias, incluindo melhor filme, melhor direção, melhor atriz (Emma Stone), melhor ator (Ryan Gosling), melhor edição, melhor roteiro original e melhor canção original (“Audition”, de Justin Hurwitz, Benj Pasek e Justin Paul).

Na categoria de melhor filme, “La La Land” disputará a estatueta com “A Chegada”, de Amy Adams; “Até o Último Homem”, de Mel Gibson; “Manchester à Beira-Mar”, de Kennedy Lonergan; “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, de Barry Jenkins; “Estrelas Além do Tempo”, de Theodore Melfi; “A Qualquer Custo”, de David Mackenzie; “Lion: Uma Jornada para Casa”, de Garth Davis; e “Fences”, de Denzel Washington.

Da AnsaFlash