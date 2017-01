Publicada em 11 de janeiro de 2017 às 17:14

No repertório, influências do jazz, da música clássica e da música popular instrumental brasileira caminham lado a lado com as inspirações do chamamé e da polca paraguaia.

Os instrumentistas Júlio Borba, violão de 7 cordas, e Gabriel Andrade, guitarra elétrica, apresentam, na próxima quinta-feira (12), às 20h, na Brava, o projeto “EstamOs”. Para o show, os músicos prepararam um repertório autoral com composições e arranjos feitos especificamente para este projeto, onde as influências do jazz, da música clássica e da música popular instrumental brasileira caminham lado a lado com as inspirações do chamamé e da polca paraguaia. A apresentação marca o início das programações culturais da Brava, que fica na Avenida Calógeras, 3100, em frente à antiga estação ferroviária. Não será cobrado ingresso, mas o chapéu couvert-democrático irá passar para ajudar os músicos.

Júlio e Gabriel se conheceram quando cursaram a faculdade de Música na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e, hoje, mesmo seguindo caminhos diferentes, os dois músicos têm em comum o apreço pela linguagem da música instrumental brasileira e, sobretudo, a improvisação e a criatividade como objetivo musical.

Serviço: A apresentação do projeto “EstamOs” acontece na quinta-feira (12), às 20h, na Brava, que fica na Calógeras, 3100, em frente à antiga estação ferroviária. Não será cobrado ingresso, mas o chapéu couvert-democrático irá passar para ajudar os músicos. Outras informações pelo

Caneca (Dono da Brava) (67) 99917-3313

Gabriel Adrade(67) 99227-6135

Julio Borba (67) 99240-1722 (somenteWhatsApp)

Gabriel Andrade (67) 99227-6135



Release Brava

O duo formado por Júlio Borba e Gabriel de Andrade apresenta o projeto “estamOs”, de repertório autoral com composições e arranjos feitos especialmente para este trabalho. O interface musical dá-se pelo violão de sete cordas e a guitarra elétrica, trazendo influências de jazz, música clássica, música popular instrumental brasileira, além de inspirações no chamamé e da polca paraguaia.

Esse encontro já aconteceu no começo de suas histórias musicais e hoje é restabelecido com um novo semblante, com os dois músicos seguindo histórias diferentes, e, veja você, muito parecidas, principalmente ao compartilhar a linguagem da música brasileira, tendo sempre a improvisação e criatividade como objetivo musical.