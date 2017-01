Publicada em 27 de janeiro de 2017 às 13:47

O Centro Popular de Cultura, Esporte e Lazer Jorge Antônio Salomão, o ‘Jorjão’, encerra no fim da tarde desta sexta-feira (27), as inscrições para o primeiro conjunto de atividades disponibilizadas para a população.

Nesta primeira etapa foram abertas vagas para várias modalidades na área esportiva e cultural, incluindo natação Hidroginástica, Zumba, Ginástica, Jump e Alongamento, além de futsal e karate, e as novidades, como natação para autistas, pessoas com síndrome de down e bebês.

O diretor do Jorjão, Jorge Augusto Ramos, o Peu, disse que a população respondeu àquilo que foi proposto e os objetivos foram atingidos. “A procura foi intensa superando as expectativas, tanto que o preenchimento das vagas aconteceu de forma bastante rápida”, comentou.

Peu adiantou que muita novidade ainda vai acontecer. “Não vamos parar apenas com essas atividades, nas próximas semanas serão abertas inscrições para outras modalidades e sempre priorizando o bem estar das pessoas, como é o objetivo da prefeita Délia Razuk”, informou.