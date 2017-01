Publicada em 26 de janeiro de 2017 às 16:10

Sempre com músicas românticas e que embalam muitas histórias de amor há mais de uma década, a dupla Jorge & Mateus prepara para esta sexta-feira (27/01) o lançamento de mais uma canção que promete cair no gosto dos fãs e dos apaixonados por sertanejo. A nova aposta entrará na programação das rádios de todo o Brasil a partir de amanhã e o lyric vídeo será disponibilizado no canal oficial da dupla no YouTube (www.youtube.com/jemproducoes) às 11h00.

Para aumentar as expectativas dos fãs, Jorge & Mateus estão disponibilizando nas redes sociais alguns trechos da nova música, que só terá o nome revelado nesta sexta. “Estamos bem ansiosos, preparando este lançamento que será bem especial. A galera pode aguardar que vem coisa boa por aí!”, comentam Jorge & Mateus. A produção musical é de Neto Schaefer.