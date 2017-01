Publicada em 27 de janeiro de 2017 às 16:00

O ator norte-americano Johnny Depp estará no próximo mês de maio na região do Vale d’Aosta, no noroeste da Itália, para gravar cenas do seu novo filme, “Murder on the Orient Express” (“Assassinato no Expresso Oriente”), mais uma adaptação cinematográfica do clássico da escritora britânica Agatha Christie.

O longa é dirigido pelo cineasta Kenneth Branagh e interpretado também pelos atores Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Willem Dafoe, Daisy Ridley, Michael Pena e Sir Derek Jacob.

Segundo a produtora do filme, River Road Entertainment, o set será montado no vale de Grande São Bernardo, perto com a fronteira com a Suíça, e haverá cenas com neve no local. As gravações do longa começaram em novembro do ano passado e até maio passarão por Londres, Malta e Suíça.

Mais cedo ainda neste mês, Johnny Depp passou uns dias na Itália, dessa vez na região da Lombardia. O ator estava na cidade de Limbiate, mais especificamente no antigo e abandonado hospital psiquiátrico Antonini, que era o maior do gênero no país.

O motivo era gravação da sua participação nas cenas finais do filme “7 Days, 7 Girls” do cineasta italiano Luciano Silighini Garagnani, que será exibido no Festival Internacional de Cinema de Berlim, a Berlinale.

Da AnsaFlash