Publicada em 11 de janeiro de 2017 às 08:02

Inter anuncia que Alex não faz mais parte do elenco para 2017

O Internacional anunciou através de seu site oficial na noite desta terça-feira, o desligamento do meio-campo Alex. Mesmo com a rescisão do contrato, o presidente Marcelo Medeiros agradeceu os serviços prestados pelo meia.

– Fica o nosso agradecimento ao Alex por tudo que ele fez na história do Internacional. É um atleta que nos deu muitas alegrias, um profissional exemplar, e temos como dever tratá-lo com todo o nosso respeito. É um ídolo que estará sempre na história do nosso Clube. Seguiremos sempre torcendo por ele – disse.

O camisa 12 também falou sobre sua saída e deixou seu agradecimento ao clube e revelou torcida para o Colorado mesmo fora do Beira-Rio.

– Fica meu agradecimento por tudo que o Inter me proporcionou, por ter mudado minha vida. Todo o meu respeito e admiração a todos as pessoas que trabalhei no Clube, a todos os funcionários e a toda a torcida colorada. Deixo o Inter, mas a minha torcida estará sempre com o Clube – disse Alex.

Ao todo foram 323 partidas com a camisa do Internacional, marcando 78 gols. Pelo Colorado, Alex conquistou diversos títulos, entre eles o Mundial de 2006, Libertadores do mesmo ano e Copa Sul-Americana de 2008.

