Publicada em 9 de janeiro de 2017 às 17:34

“A motivação é o antídoto para qualquer momento difícil, ela nos desperta para as oportunidades que nem sempre batem à nossa porta”.



Começou o ano, e a conversa do noticiário não muda. É fulano na cadeia, é a República de Curitiba trazendo mais gente para o Resort da Polícia Federal, é a transferência dum ex -governador do Rio para o Complexo de Bangu etc, são os estados inadimplentes como o governo federal, é a PEC dos gastos, a situação da previdência… aliás, quem devia estar preso, nesta ótica, nós nunca vemos.

Pois é, mas nós podemos mudar o nosso foco. Não estou dizendo para ficar cego em relação a todos os acontecimentos. O que acontece é que isso só desvia sua atenção, muda suas prioridades, te distrai do seu negócio que deve ser o que você tem de melhor.

Podemos escapar da crise sim e construir momentos melhores, mas não dá para ser empreendedor hoje fazendo “mais ou menos”, trabalhando o tal do jeitinho brasileiro. Aí é o início do fim.

Neste novo ano você tem que perceber as ondas do mercado que são iguais as ondas da maré, ora baixa, ora alta. Você está ali mas não é dali. Você tem que se sentir apenas um visitante do caos e não um morador.

Se algo aconteceu no ano anterior que não foi bom para você foi porque você permitiu, agindo errado, sendo omisso, sendo ausente ou passivo ou mesmo se viveu até aqui alimentando o problema. Isso acaba ficando maior que o esperado.

A expectativa tem esse dom de aumentar e transformar a realidade numa grande fantasia, geralmente para o mal. Isso mesmo, o medo tem a dimensão que você dá para ele.

Pensa comigo, o ano começando, se você não tiver uma mentalidade acomodada, irá trabalhar melhor suas estratégias, sua execução. Planeje bem. Um minuto bem gasto em planejamento economiza 10 minutos em execução.

Uma mentalidade acomodada colabora para que o dinheiro fique concentrado na mão de uma minoria que manipula. Não estamos aqui para quebrar. Não estamos aqui para ficarmos nos rastejando no chão. Estamos aqui para voar alto e brilhar. Vamos dar um colorido melhor em nossa vida neste ano que se inicia.

Tenha essa vibração com sua família, com sua equipe de trabalho, com os amigos do lado, afinal, vamos vencer sempre na vida em equipe. Um time de talentos vence algumas partidas mas uma equipe unida vence o campeonato. Vamos arrebentar o PIB do nosso negócio em 2017. Fôrça, fé e coragem. Deus abençoe os seus dias!

Um forte abraço!

Gilclér Regina é Escritor e Palestrante Profissional

Uma pessoa simples que se transformou num dos mais reconhecidos Conferencistas do país, com atuações também no exterior.

www.gilclerregina.com.br

www.facebook.com/gilcler