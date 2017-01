Publicada em 11 de janeiro de 2017 às 09:55

Inflação abaixo do teto é ‘boa notícia’, analisa Temer

Segundo divulgou o IBGE nesta quarta, inflação do país em 2016 ficou em 6,29%, abaixo do teto da meta, que é de 6,5%.

O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira (11), na abertura de uma reunião com ministros, que o resultado da inflação em 2016, de 6,29%, foi uma “boa notícia”. Ele afirmou ainda que em 2017 o índice deve cair ainda mais, chegando perto do centro da meta do Banco Central, que é de 4,5%. O teto da meta é 6,5%.

O Índice de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA), a inflação oficial do país, foi divulgado mais cedo pelo IBGE. O índice de 2016 foi o mais baixo desde 2013.

“Ninguém esperava que ao final o ano se chegasse abaixo da meta. A projeção para este ano é redução ainda maior, para ficar no centro da meta […] Isso [inflação de 2016], penso que é uma boa notícia”, afirmou o presidente.

Do G1