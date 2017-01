Publicada em 4 de janeiro de 2017 às 17:18

Em 2017, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) ampliou em 17% o número de vagas ofertadas na graduação, chegando a 750 vagas em dez cursos. No ano passado, a instituição abriu 640 vagas para nove opções de cursos.

O crescimento deve-se à abertura do curso de Engenharia de Pesca, em Coxim, com a oferta de 40 vagas; e à ampliação do número de vagas no curso de Tecnologia em Sistemas para Internet em Campo Grande (40) e Corumbá (30).

Os cursos são oferecidos nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas (confira a tabela abaixo).

O edital do processo seletivo está publicado na Central de Seleção do IFMS. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Inscrições – O período de inscrições seguirá o cronograma do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que deverá ser divulgado na primeira quinzena de janeiro na página do Sisu e na Central de Seleção do IFMS.

Poderão se inscrever candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2016, e que obtiveram nota acima de zero na redação e em todas as áreas do conhecimento.

No edital do IFMS, o candidato pode ter acesso ao Termo de Adesão, no qual constam as notas mínimas para ingressar nos cursos.

Ação afirmativa (cotas) – Metade das vagas ofertadas é reservada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

A condição de beneficiário de ação afirmativa (cotas) deverá ser informada no ato da inscrição.

Bônus local – Os candidatos inscritos na ampla concorrência poderão ter um bônus de 20% sobre a nota do Enem. Trata-se de uma ação afirmativa do IFMS de caráter local.

Nesse caso, o candidato deve residir e ser domiciliado na área de abrangência do campus onde concorre à vaga. A relação dos municípios contemplados consta no edital do processo seletivo.

A opção pelo bônus local também deve ser feita no ato da inscrição.

Sisu – É o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC) no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem.

O Sisu é realizado duas vezes por ano, sempre no início do semestre letivo. A inscrição é gratuita e feita pela internet.

Vagas