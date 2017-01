Publicada em 10 de janeiro de 2017 às 17:27

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou na última sexta-feira, 6, o edital de abertura do processo seletivo para portador de diploma e transferência (interna e externa), para ingresso no primeiro semestre deste ano em cursos superiores da instituição. O documento está disponível na Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

No total, são oferecidas 171 vagas em cursos de bacharelado, licenciatura e tecnologia nos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, conforme a tabela abaixo.

Podem participar candidatos com curso superior concluído (portador de diploma), que estejam cursando em outra instituição (transferência externa) ou ainda estudante do IFMS que pretende se transferir para outro curso dentro da mesma área de conhecimento (transferência interna).

Inscrições – Podem ser feitas gratuitamente de 16 a 20 de janeiro, na Central de Relacionamento (Cerel) dos campi. Os endereços e horários de atendimento constam no edital de abertura.

Todos os candidatos devem apresentar originais e cópias do RG e CPF.

Para portador de diploma e transferência externa são necessários também o requerimento de inscrição (duas vias), diploma de conclusão de curso ou comprovante de matrícula recente, histórico acadêmico (com carga horária das disciplinas cursadas) e ementas.

Os cursos precisam ser autorizados e/ou reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Já para a transferência interna, o estudante do IFMS deve apresentar o histórico acadêmico e uma carta pessoal informando os motivos para solicitação da transferência.

Seleção – Será realizada pelas comissões formadas em cada campus com base na documentação entregue. A classificação será definida a partir da análise do histórico acadêmico e ementas, observando a similaridade de conteúdos e carga horária entre as disciplinas.

O resultado preliminar está prevista para 14 de fevereiro e o definitivo para o dia 17.

A matrícula dos convocados na primeira chamada será feita até 20 de fevereiro. A segunda chamada será publicada a partir do dia seguinte, caso haja vagas remanescentes.

Vagas

Campus Curso Turno Vagas* Aquidauana Tecnologia em Sistemas para Internet Noturno 03 Campo Grande Tecnologia em Sistemas para Internet Matutino / Noturno 20 Corumbá Tecnologia em Processos Metalúrgicos Noturno 25 Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 15 Coxim Tecnologia em Sistemas para Internet Noturno 05 Licenciatura em Química Noturno 04 Tecnologia em Alimentos Noturno 04 Naviraí Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 11 Nova Andradina Tecnologia em Produção de Grãos Matutino 08 Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 11 Bacharelado em Agronomia Integral 09 Ponta Porã Tecnologia em Agronegócio Noturno 06 Bacharelado em Agronomia Integral 06 Três Lagoas Tecnologia em Sistemas para Internet Noturno 21 Tecnologia em Automação Industrial Noturno 08 Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 15

* O número de vagas poderá ser ampliado em caso de desistências posteriores à publicação do edital.

Ascom/IFMS