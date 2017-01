Publicada em 31 de janeiro de 2017 às 16:29

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul(IFMS) publicou nessa segunda-feira, 30, o edital com a oferta de 738 vagas para cursos de Formação Inicial e Continuada e Qualificação Profissional (FIC) nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí e Nova Andradina.

O edital com as regras do processo seletivo está publicado em www.ifms.edu.br/centraldeselecao.

Para concorrer é necessário ter a escolaridade mínima exigida para o curso escolhido e, no mínimo, 14 anos até a data da matrícula.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 6 e 22 de fevereiro, exclusivamente pela internet. O candidato deve optar por apenas um curso.

Aqueles que não tiverem acesso à internet podem procurar os campi no IFMS nos horários relacionados no edital de abertura.

Seleção – Será feita por meio de sorteio eletrônico, previsto para ocorrer no dia 24 de fevereiro, na Reitoria do IFMS.

A classificação do processo seletivo, que deverá ser divulgada no mesmo dia, levará em consideração a ordem dos candidatos sorteados.

O resultado final e a primeira chamada deverão ser divulgados no dia 6 de março.

O início das atividades está previsto para 13 de março. Os dias e horários das aulas serão informados pelos campi no momento da matrícula.

Formação Inicial e Continuada – Os cursos têm duração de 180 a 200 horas, o que equivale a quatro meses, em média.

Nesta modalidade de ensino, o estudante recebe uma formação que possibilite sua inserção no mundo do trabalho. O certificado tem validade nacional e o habilitará ao exercício profissional.

Vagas ofertadas