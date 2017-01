Publicada em 27 de janeiro de 2017 às 17:52

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas no processo seletivo simplificado para contratação de professores substitutos. São ofertadas seis vagas nos campi Corumbá, Dourados, Nova Andradina e Três Lagoas.

As vagas são para as disciplinas de Informática/Desenvolvimento e Desenvolvimento Web e Português/Inglês. Para concorrer, é necessário possuir formação de nível superior nas áreas.

As inscrições vão até o dia 5 de fevereiro, na Página do Candidato. O acesso pode ser feito através do endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao. A taxa é de R$ 30,00 e pode ser paga até o dia 6, em qualquer agência do Banco do Brasil.

Requisitos – Além da formação, o candidato não pode ser ocupante de cargo, emprego ou função em regime de dedicação exclusiva, ter atuado como professor substituto nos últimos dois anos ou participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente.

Os demais requisitos contam no edital de abertura do processo seletivo.

Prova – A seleção será feita por meio de provas escrita e de títulos, no dia 11 de fevereiro, às 8h30, nos campi do IFMS onde são ofertadas as vagas.

A prova escrita, de conhecimento específico, será composta por 15 questões, sendo uma delas discursiva e as demais objetivas, no valor de 80 pontos. O conteúdo programático pode ser consultado no edital do processo seletivo.

Para a prova de títulos, os candidatos devem apresentar, ao comparecerem para a prova escrita, uma via do currículo no formato da plataforma Lattes/CNPq, devidamente documentado e em envelope fechado, contendo a identificação do candidato, área do concurso e campus. A etapa vale 20 pontos.

A divulgação do resultado preliminar está prevista para 13 de fevereiro.

Contrato – A carga horária semanal é de 40 horas. A remuneração varia de R$ 3.575,22 (graduação) a R$ 6.155,61 (doutorado), de acordo com a titulação do selecionado.

O contrato terá vigência a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União (DOU), com possibilidade de prorrogação até o limite legal de 24 meses, de acordo com a necessidade do IFMS.

Vagas