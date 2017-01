Publicada em 9 de janeiro de 2017 às 16:50

O prazo para declaração ou atualização do rebanho de equídeos (cavalos, mulas, jumentos, burros e pôneis) em Mato Grosso do Sul foi estendido por 90 dias.

Publicação da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro) no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta segunda-feira (9) altera o prazo de 31 de dezembro de 2016 para 31 de março de 2017.

Cerca de 422 mil equídeos estão cadastrados no sistema da Iagro.

Mais detalhes estão descritos na página 9 do DOE-MS de hoje, Clique aqui.