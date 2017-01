Publicada em 10 de janeiro de 2017 às 16:52

Obama deixará a Casa Branca no próximo dia 20 de janeiro

O humorista norte-americano Jerry Seinfeld quase ficou de fora da última festa na Casa Branca do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, graças a um motivo inusitado.

Na lista de presença do evento, que aconteceu na última sexta-feira (8), o nome do humorista foi registrado como “Jerry Seinfeld”. No entanto, ao apresentar o seu documento de identidade, ele foi barrado, já que seu nome verdadeiro é “Jerome”.

“Ele estava na lista como Jerry, mas em seu documento está Jerome. Eles deixaram sua esposa Jessica entrar, mas ele teve que esperar pela autorização do Serviço Secreto. Ele achou tudo engraçado, riu e ficou contando piadas aos convidados que passavam”, disse um funcionário.

De acordo com a imprensa norte-americana, Seinfeld foi forçado a esperar cerca de 30 minutos antes de sua entrada ser liberada.

Na lista de Michele e Obama também estavam os astros da música Paul McCartney, Beyoncé, Jay-Z, Bruce Springsteen e Stevie Wonder. Além do rapper Chance, da apresentadora Oprah Winfrey, de George e Amal Clooney, Robert de Niro, entre outros.

O presidente norte-americano e sua família deixarão a Casa Branca em 20 de janeiro, quando o republicano Donald Trump assumirá o poder.

Da AnsaFlash