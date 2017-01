Publicada em 6 de janeiro de 2017 às 17:46

Na tarde dessa quinta-feira(5) de janeiro, durante patrulhamento na BR 463, próximo ao trevo do aeroporto, município de Dourados, uma equipe volante de investigadores da DEFRON abordou um veículo com placas do estado de Goiás, tendo em seu interior dois ocupantes os quais afirmaram estarem voltando de viagem à cidade de Pedro Juan Caballero-PY.

Durante a verificação nada de anormal foi encontrado no veículo bem como com seu motorista, o qual possuía passagem pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, no entanto o passageiro identificado como sendo Jeferson J.N., de 29 anos, possuía contra si Mandado de Prisão Preventiva em aberto expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis-GO, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Jeferson recebeu voz de prisão, e após passar pelo Exame de Corpo de Delito foi encaminhado à carceragem do 1º DP de Dourados onde permanecerá à disposição da justiça.