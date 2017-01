Publicada em 9 de janeiro de 2017 às 17:47

Porta-voz da Chancelaria ironizou as acusações de Washington

O governo russo ironizou as acusações dos Estados Unidos e disse nesta segunda-feira (9) que os “hackers devem ter violado o cérebro” do presidente Barack Obama. “Acho que os hackers russos, se eles realmente violaram algo nos Estados Unidos, foram duas coisas: o cérebro de Obama e, obviamente, o próprio relatório sobre os hackers russos”, escreveu no Facebook a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Moscou, Maria Zakharova.

Mais cedo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, tinha novamente negado todas as acusações de Washington de que hackers russos teriam atacado sistemas do governo norte-americano e interferido nas eleições presidenciais de novembro, favorecendo a candidatura do republicano Donald Trump e prejudicando a democrata Hillary Clinton. Ele definiu as acusações como uma “caça às bruxas”.

Peskov também disse que o tão especulado encontro entre o líder russo, Vladimir Putin, e Trump será organizado de maneira “meticulosa, levando em consideração de que se trata de uma de contatos após uma uma fase muito tensa de evolução da deterioração das relações” diplomáticas. A gradual aproximação entre Moscou e Washington começou a ocorrer durante as campanhas eleitoras à Casa Branca, com Trump e Putin trocando elogios e demonstrando disposição em firmarem parcerias.

Da AnsaFlash