Publicada em 20 de janeiro de 2017 às 17:15

Já regularizado, Gabriel Jesus deve mesmo fazer a sua estreia neste sábado, quando o Manchester City recebe o Tottenham, pelo Campeonato Inglês. Em entrevista coletiva, Pep Guardiola frisou que o atacante está pronto para debutar, porém fez uma ressalva aos microfones.

– Ele está bem, está pronto para ser incorporado ao elenco. É um jogador jovem, tem 19 anos, então não podemos achar que ele vai resolver nossos problemas. Ele vai nos ajudar. Ele terá tempo para se envolver. Seria mais fácil se ele tivesse chegado no começo da temporada. Agora, é o meio e não há muitos treinos. Mas ele é esperto e tem qualidade – disse o espanhol.

Em seguida, o comandante dos Citizens também falou sobre a adaptação da joia da Seleção Brasileira à filosofia da equipe inglesa – que, atualmente, está na quinta posição do Inglês, com dez pontos atrás do líder Chelsea.

– Todos os atacantes tentam nos ajudar, e Gabriel também irá. Ele será envolvido no estilo que queremos jogar. Ele vai nos ajudar porque é jovem, tem paciência e quer fazer sua carreira aqui. E nós vamos ajudá-lo – comentou Pep, que rebatou a críticas, dizendo que está “feliz e lutando” em Manchester, apesar do começo turbulento no país.

O duelo entre Manchester City e Tottenham será realizado às 15h30 (de Brasília), neste sábado, pela 22ª rodada da Premier League.

Do Lance!