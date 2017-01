Publicada em 13 de janeiro de 2017 às 10:10

O governo de Minas Gerais conta com cerca de 1 milhão de doses da vacina contra a febre amarela em estoque para a ação de imunização imediata em andamento no estado. O repasse do Ministério da Saúde para o estado em janeiro já é quatro vezes maior que a média de doses enviadas em 2016. No ano passado, foram enviadas ao estado de Minas Gerais mais de três milhões de doses da vacina.

Nesta terça-feira (10), 285 mil doses da vacina foram enviadas ao estado e, nesta quinta-feira (12) foram encaminhadas mais 450 mil unidades.

O Ministério da Saúde informa que a vacinação imediata contra febre amarela nos municípios mineiros deve ser, preferencialmente, destinada às pessoas que vivem em áreas rurais dos municípios com casos suspeitos e às pessoas que nunca se imunizaram contra a doença.

Casos

Até o momento, existem 16 casos e oito óbitos prováveis de febre amarela no estado. No total, o Ministério da Saúde investiga 48 casos e 14 mortes suspeitos da doença em 15 municípios. A investigação é conduzida, em conjunto, pelo Ministério da Saúde, estado de Minas Gerais e municípios envolvidos.

Os municípios com ocorrência de casos suspeitos de febre amarela (Ladainha, Malacacheta, Frei Gaspar, Caratinga, Piedade de Caratinga, Imbé de Minas, Entre Folhas, Ubaporanga, Ipanema, Inhapim, São Domingos das Dores, São Sebastião do Maranhão, Itambacuri, Poté e Setubinha) já fazem parte da área de recomendação para vacinação, assim como todo o estado de Minas Gerais.

País

A recomendação de vacinação para o restante do País continua a mesma: toda pessoa que reside em Áreas com Recomendação da Vacina contra febre amarela e pessoas que vão viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata dentro dessas áreas, deve se imunizar. A vacina contra a febre amarela é ofertada no Calendário Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e é enviada, mensalmente, para todos os estados.

A febre amarela silvestre (FA) é uma doença endêmica no Brasil, particularmente na Região Amazônica, mas também fora dela.

Para pessoas de 2 a 59 anos, a recomendação é de duas doses. Pessoas com 60 anos ou mais, que nunca foram vacinadas, ou sem o comprovante de vacinação, o médico deverá avaliar o benefício dessa imunização, levando em conta o risco da doença e o risco de eventos adversos nesta faixa-etária ou decorrente de comorbidades.

Do Portal Brasil