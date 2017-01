Publicada em 17 de janeiro de 2017 às 16:58

As rodovias estaduais recebem nos próximos dias investimentos da ordem de R$ 185,9 milhões para restauração. Foi publicado no Diário Oficial do Estado dessa terça-feira o lançamento de cinco licitações que irão contemplar com serviços de restauração as rodovias MS-156, MS- 338, MS-395 e a MS-470.

As licitações acontecem no próximo mês, nos dias 20,21,22 e 23, conforme especificado no edital e o maior valor será destinado à recuperação da MS-156, que liga as cidades de Amambai e Caarapó. Serão investidos R$ 56.380.985,21 na recuperação da 156.

De acordo com a Coordenadoria de Empreendimentos Viários (Coemv) da Agesul se os trâmites da licitação ocorrerem dentro da normalidade, as obras devem começar em até 90 dias.

Confira aqui os editais na íntegra.