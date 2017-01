Publicada em 4 de janeiro de 2017 às 14:55

O técnico da Inter de Milão, Stefano Pioli, disse nesta quarta-feira (4) estar contente com o primeiro gol de Gabriel Barbosa pela equipe nerazzurra, mas ressaltou que ele precisa “trabalhar” para conquistar uma vaga de titular.

Após quatro meses na “Beneamata”, Gabigol balançou as redes em um torneio amistoso em Marbella, na Espanha, em uma rara oportunidade para mostrar serviço. “Gabigol marcou, assim como Perisic e outros. Estou feliz que tenha feito um gol, agora deve trabalhar para demonstrar que é melhor que seus companheiros”, afirmou Pioli.

Nas últimas semanas, o empresário do atacante brasileiro, Wagner Ribeiro, cobrou publicamente mais chances para seu cliente na Inter de Milão. Também circularam rumores sobre um interesse do Santos e do Flamengo.

“A Inter nunca me disse que Gabigol poderia ser cedido. Ele tem muito potencial, precisa só ser administrado. Ter 20 anos não pode ser um problema. De qualquer maneira, esperamos que 2017 seja melhor para ele na Inter”, declarou Ribeiro nesta quarta.

A próxima partida oficial da equipe nerazzurra será no dia 8 de janeiro, contra a Udinese, pelo Campeonato Italiano.

Da AnsaFlash