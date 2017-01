Publicada em 16 de janeiro de 2017 às 10:45

FUNED recebe a visita do novo presidente da LEDA

Após ser eleito na semana passada para comandar os próximos quatro anos o destino da LEDA (Liga Esportiva Douradense de Amadores), o representante comercial e dirigente fundador do clube de futebol UND (União Nova Dourados) Eurides Martins de Castilho, o “Tubaína”, fez uma visita aos integrantes da FUNED (Fundação de Esporte de Dourados).

Na oportunidade da visita, “Tubaína”, como é mais conhecido no meio do futebol douradense, foi recepcionado pelo atual diretor/presidente da autarquia, Jânio César Amaro e fez uma breve apresentação de seus planos frente ao comando da LEDA que historicamente mantém o estádio Napoleão Francisco de Souza, palcos de grandes confrontos da era de ouro do futebol douradense.

Em contato com Jânio César e sua equipe de trabalho na FUNED, o novo presidente da LEDA solicitou uma parceria com a autarquia municipal de esportes bem como assegurou que irá também buscar recursos para reconstruir a secretaria; a lanchonete e os banheiros assim como os vestiários dos árbitros.

Outra medida que “Tubaína” afirmou que deverá tomar em caráter de urgência, é uma campanha de filiação e legalização de novas agremiações esportivas amadoras da cidade e da região, uma vez que atualmente a LEDA conta com somente três delas legalizadas e aptas a participar dos destinos da entidade. “Temos vários times de futebol na cidade e na região, inclusive tradicionais como o Colonial de Indápolis; o O.A.C (Operário Atlético Clube) e o próprio Ubiratan Esporte Clube, porém nenhuma delas está fazendo parte liga. Então vamos fazer uma campanha para que os seus dirigentes venham somar conosco neste processo de resgatar o futebol amador e fortalecer principalmente a nossa liga. Quem quiser se juntar a nós nesta empreitada será muito bem vindo, inclusive a classe politica e empresarial de nossa cidade”, disse o dirigente, acrescentando que inclusive vai atualizar também o estatuto da entendida e legalizar ela junto a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).

Vale lembrar que para os próximos quatro anos a Câmara Municipal de Dourados possui dois vereadores que sempre marcaram presença na LEDA, sendo eles, Jânio Miguel, que é inclusive um dos fundadores do Inter Flórida, e Juarez “Amigo de Todos”, este, um dos que sempre apoiou várias equipes amadoras da cidade.

Já Jânio César que recentemente foi empossado como diretor/presidente da FUNED pela prefeita Délia Razuk (PR) adiantou a “Tubaína” as suas metas frente à autarquia, e deixou claro que o que estiver ao seu alcance irá atendê-lo em suas solicitações. “O que nós puder fazer para colaborar com o “Tubaína” para que ele possa bem administrar a LEDA faremos, mas disse a ele que tudo será feito dentro do possível, pois não podemos fazer promessas sem ter a plena certeza de que poderemos cumpri-las”, disse Jânio César.

O novo presidente da LEDA Eurides Castilho “Tubaína” foi eleito com dois votos a um sobre seu principal adversário, o empresário “Binho da Uhde”. O vice/presidente da LEDA é o também desportista Emerson Diniz, o “Nego”.

Na eleição somente três equipes puderam votar, sendo elas UND (União Nova Dourados); Clímax Esporte Clube e Santo Antônio Futebol Clube.