Publicada em 14 de janeiro de 2017 às 10:10

Nesta sexta-feira a FUNED (Fundação de Esporte de Dourados), sob o comando do diretor/presidente Jânio César Amaro, oficializou junto a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) a liberação do estádio Frédis Saldivar, o “Douradão”, para o Campeonato Estadual de futebol profissional que terá seu início no final deste mês assim como para a Copa do Brasil e para o Brasileiro da série “D”, que deverá ter seu início no segundo semestre deste ano.

Com os laudos da Vigilância Sanitária; da Polícia Militar e principalmente do Corpo de Bombeiros aprovados em prevenção e combate a incêndios e pânicos concluídos, os mesmos foram encaminhados a FFMS nesta sexta-feira.

Vale ressaltar que o laudo do Corpo de Bombeiro que foi o último a ser emitido, as vistorias foram feitas por uma equipe comandada pelo tenente/CB Willian Douglas Oliveira dos Santos e assinado pelo atual comandante da corporação tenente/coronel/CB Flávio Pereira Guimarães. “Atendemos todas as exigências e adequações que foram exigidas para o estádio visando a segurança dos torcedores e com isso o laudo foi aprovado pelos bombeiros militares”, disse Jânio César, na oportunidade, acompanhado do novo diretor do estádio, Eriobaldo Pimentel.

Gramado

Jânio César conta que outras exigências para serem feitas no maior estádio do interior do MS por parte da FFMS também foram concluídas.

Em parceria com a SEMSUR (Secretaria de Serviços Urbanos), sob o comando do secretário Joaquim Soares, no estádio foram feitas as numerações das cadeiras existentes na arquibancada coberta; melhorias e limpezas nos banheiros públicos e nos vestiários das equipes e da arbitragem e principalmente a readequação das medidas do gramado conforme exigências da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que é de 105 metros de cumprimento por 68 de largura. “Fomos comunicados que a CBF determinou que todos os gramados dos estádios do País teriam que ter estas dimensões padronizadas e assim a atendemos”, disse Jânio César, feliz por ter concluído todas as exigências para que o estádio pudesse receber tanto eventos esportivos como culturais ou religiosos.