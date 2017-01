Publicada em 24 de janeiro de 2017 às 16:14

Atendendo determinação da prefeita Délia Razuk (PR), a FUNED (Fundação de Esporte de Dourados) programou para o distrito da vila Formosa a montagem de uma academia a céu aberto para atender aquela comunidade.

Nesta manhã de terça-feira o diretor/presidente da autarquia Jânio César Amaro, juntamente com o diretor jurídico Carlos Augusto de Melo Pimentel, compareceram naquela comunidade para escolher o local aonde serão instalados em anexo ao ginásio da poliesportiva as 15 peças, sendo 12 aparelhos para a prática de exercício físico.

A construção da academia a céu aberto deverá ser instalada e entregue a comunidade dentro de um prazo de trinta dias, segundo adiantou o diretor/presidente da autarquia. “Vamos de imediato encaminhar o pedido a secretaria de Obras para dar ao início das obras de fundação e posteriormente estaremos instalando os aparelhos. Se não houver imprevisto como chuva, por exemplo, acredito que no máximo trinta dias a academia estará sendo entregue para aquela comunidade usufruir”, disse Jânio Cesar, após manter contato com o comerciante e desportista José Renato Rocha, um dos responsáveis da poliesportiva da comunidade.

“A vinda desta academia para nós será um grande presente para a nossa gente, pois sempre quando queremos fazer uma atividade física temos que se dirigir até a cidade de Douradina”, disse José Renato, acrescentando que a distância de vila Formosa aquela cidade é de 30 quilômetros -ida e volta- e o custo pra usar a academia é de 80 reais, sem contar com o que gastam com o combustível que é dividido entre os praticantes de exercícios que até aquele cidade se deslocam. “Somente temos que agradecer este presente que a prefeita e sua equipe estão nos dando, pois a academia com certeza vai beneficiar a todos que gostam e praticam atividades físicas”, concluiu José Renato, morador há 40 anos no distrito.