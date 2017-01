Publicada em 2 de janeiro de 2017 às 15:50

Buscando reestruturar a sua equipe de perfuração de poços no estado de Mato Grosso do Sul, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), por meio da Superintendência Estadual no MS, (Suest/MS), anuncia a aquisição de equipamentos, adquiridos com recursos diretos da instituição, na ordem de R$ 2.717.319,00.

Esse investimento, realizado por meio do pregão eletrônico nº 00015/2016, publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 30.12, visa aparelhar com equipamentos modernos e funcionais o programa de hidrogeologia da Funasa em MS, responsável pela perfuração de poços tubulares profundos para atendimento aos assentamentos, áreas quilombolas, comunidades ribeirinhas e extrativistas no estado.

Os equipamentos adquiridos são os seguintes: um guincho hidráulico no valor de R$ 360.000,00, quatro caminhões, totalizando o valor de R$ 831.499,00; um conjunto motor-bomba no valor de R$ 2.820,00; um guindaste de R$ 70.000,00; um compressor de ar comprimido de R$ 421.000,00; uma sonda perfuratriz no valor de R$ 969.000,00 e um carro tanque reservatório tipo pipa estimado em R$ 63.000,00.

“Além de garantir melhoria na qualidade de vida das nossas comunidades, queremos agilizar o processo de perfuração de poços tubulares profundos, pois recebemos diariamente diversos pleitos, solicitações por parte dos prefeitos e essa obtenção é fundamental para acelerar esses atendimentos aos municípios”, anunciou Marco Aurélio Santullo, superintendente da Funasa em MS.