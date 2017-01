Publicada em 9 de janeiro de 2017 às 10:30

Ocorrida na região do Jardim Brasília na sexta-feira, dia 6, a procissão da Folia de Reis em Dourados reuniu pelo menos mil pessoas. Representada pelo vereador Braz Melo (PSC), a prefeita Délia Razuk ressaltou a importância da manutenção das tradições na maior cidade do interior do Estado, e parabenizou a família Benitez e demais envolvidos.

“Nossa meta é fazer de Dourados uma cidade acolhedora. A cultura é a vida das pessoas. Compartilhá-la e fomentá-la é primordial”, disse a prefeita.

O vereador Braz Melo esteve no local e também destacou a força da tradição que tem sido passada de geração a geração e, em Dourados, soma 113 anos. “É uma honra participar deste evento, em nome da prefeita, mas em nome também da manutenção de uma tradição que embeleza Dourados”, disse.

Foi ele quem conduziu e cumprimentou o pavilhão dos Três Reis Magos antes que este fosse deixado à família que vai tutela-lo este ano.

Como em todos os anos, a bandeira é guardada por uma família e passa a integrar, no dia 5 de dezembro, a decoração natalina, no presépio de onde só sai no dia 6 de janeiro, no início da procissão com destino à próxima ‘família guardiã’.

Durante a procissão, cânticos que contam toda a história dos reis magos na reverência ao nascimento do Menino Jesus são entoados. No ponto final da caminhada, é feita uma missa e rezado um terço. Após, um jantar é servido a todas as pessoas que prestigiam o evento, seguido de um baile. Este ano, a festa terminou na madrugada.

A festa da Folia de Reis faz parte, através de lei, do calendário cultural de Dourados. Hoje, encabeçada pela matriarca Eunice Benitez Ortiz, que mantem a tradição centenária iniciada por Benito Benitez, há 113 anos.