Publicada em 1 de janeiro de 2017 às 10:40

As regras do jogo estão mudando. O que isso significa? Significa mudar na intenção. Redirecionar os propósitos. Você vai colher os frutos conforme plantar.

Você não pode mudar a mídia. Você não pode mudar os alarmistas e tampouco você pode mudar o presidente do Banco Central.

Mas você tem o livre-arbítrio de fazer sua cabeça e se concentrar somente naquilo que te interessa. Eu chamo isso de foco.

É o nosso foco que faz as oportunidades passarem em frente da nossa rua. Até porque elas sempre passam, só não pulam na sua frente, não batem na sua porta.

Na realidade é você que tem que estar preparado. Mas também tem que se abastecer de motivação, de notícia boa. As ruins? Passe uma peneira, filtre melhor.

Quer um exemplo de notícia boa? Estimativas da consultoria britânica Wealthinsight mostraram que 17 mil brasileiros entraram para o seleto grupo de quem tem patrimônio superior a 1 milhão de dólares em 2014.

Ou seja, uma alta de quase 9% em relação aos supostos 194.300 milionários de 2013, segundo foi noticiado no jornal Valor Econômico de 23 de maio de 2015.

Você pode estar pensando: “Pois é, nesse grupo deve ter gente que vem do mundo da corrupção ou quem ganhou na loteria”.

Então vou te dizer: Nunca vi alguém que ganhou na loteria sozinho aparecer no mundo dos empresários e pessoas de sucesso empresarial. Geralmente acaba em nada, a maioria.

E depois, por mais que nosso pensamento negativo já aponte para o mundo de corrupção, tem muito brasileiro que trabalha sim e trabalha duro. São pessoas que não herdaram nada de ninguém, que ninguém puxou pela mão, não tiveram padrinho e seguiram a regra número um do sucesso.

Você sabe qual é a regra Nº 1 do sucesso? São duas: Primeiro, levantar mais cedo e dormir mais tarde. Depois, fazer mais daquilo para o qual você foi contratado.

Então, o que você está esperando.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

Gilclér Regina é Escritor e Palestrante Profissional

Uma pessoa simples que se transformou num dos mais reconhecidos Conferencistas do país, com atuações também no exterior.

www.gilclerregina.com.br

www.facebook.com/gilcler