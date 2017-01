Publicada em 27 de janeiro de 2017 às 17:39

Neste final de férias de verão, em que muitas famílias pegam a estrada de volta para casa, a CCR MSVia reforça o alerta para os cuidados com os veículos. De acordo com a empresa, é nessa época que aumenta o número de atendimentos feitos pelo Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU. Em muitos casos, o principal problema é a falta de manutenção do veículo.

Segundo as equipes de atendimento do SAU, o socorro mecânico a veículos em pane é a ocorrência mais comum nesses períodos. Muitos usuários só percebem a importância dos cuidados preventivos depois que aconteceu o problema.

Paulo Linck, coordenador de Interação com o Cliente da CCR MSVia, destaca que casos como os de pane mecânica ou pane elétrica são muito mais graves do que o transtorno à viagem familiar, pois podem causar acidentes mais graves.

“Um veículo que para na faixa de rodagem por problemas elétricos ou mecânicos está sujeito a uma colisão, o que é um risco desnecessário”, diz Paulo Linck. “Revisar o veículo antes de pegar a estrada é fundamental para evitar esse risco e os transtornos para a viagem da família”.

A CCR MSVia recomenda que, antes de pegar a estrada, o motorista se assegure sobre:

– as boas condições gerais do motor;

– o funcionamento do pisca-pisca, das lanternas dianteiras e traseiras, regulagem dos faróis; condições das palhetas do limpador de para-brisa;

– os níveis da água do radiador e do combustível;

– o estado dos pneus e sua calibragem adequada;

– o estepe, triângulo, macaco e chave de roda e

– níveis do óleo do motor, do freio e da direção.

O veículo precisa, ainda, estar com a documentação em dia e o motorista devidamente habilitado. Se houver crianças com até 10 anos de idade a bordo, deve-se usar a cadeirinha ou o assento de elevação apropriados. Todos os ocupantes do veículo precisam usar o cinto de segurança ao longo de toda a viagem.

Caso precisem de apoio, os usuários podem acionar o SAU por meio do Disque CCR MSVia, que atende 24 horas por dia pelo telefone 0800 648 0163, gratuitamente, inclusive ligações de telefones celulares. O usuário também pode procurar auxílio em uma das 17 Bases Operacionais do SAU localizadas em pontos estratégicos ao longo dos 845,4 quilômetros da rodovia.