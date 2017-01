Publicada em 16 de janeiro de 2017 às 16:49

Notícia foi confirmada no Twitter da equipe

A equipe Williams anunciou nesta segunda-feira, dia 16, no seu Twitter, que o piloto brasileiro Felipe Massa, que tinha anunciado a sua aposentadoria no ano passado, voltará a competir na temporada de 2017.

“Estamos felizes em anunciar que Felipe Massa concordou em voltar para a Williams na temporada de 2017, em um contrato de um ano”, afirmou a escuderia na rede social. Massa substituirá o finlandês Valterri Bottas, que foi confirmado também nesta segunda como novo piloto da Mercedes, ocupando o lugar que antes era do alemão Nico Rosberg, que surpreendeu o mundo do automobilismo ao se aposentar após ter ganho seu primeiro campeonato mundial de Fórmula 1.

Com 35 anos, o piloto brasileiro, que já tem uma grande experiência, será o companheiro de equipe do jovem canadense Lance Stroll, de apenas 18 anos, que no momento do anúncio de aposentadoria de Massa no ano passado, teria sido escalado como seu substituto.

Massa anunciou que deixaria a Fórmula 1 em setembro do ano passado no circuito de Monza, na Itália. Durante o GP do Brasil, disputado em 14 de novembro em São Paulo, o piloto recebeu uma homenagem de despedida dos seus colegas da Williams.

Da AnsaFlash