Publicada em 25 de janeiro de 2017 às 09:15

Favorito, Corinthians decide título da Copinha com Batatais no Pacaembu

A edição 2017 da Copa São Paulo de Juniores terá o campeão conhecido nesta quarta-feira, em um confronto entre um gigante do futebol e a sensação do torneio. Em busca do décimo título na competição, para aumentar sua liderança como maior campeão, o Corinthians enfrenta, a partir das 16 horas, no charmoso Pacaembu, o Batatais, uma equipe que poucos acreditavam que conseguiria chegar tão longe.

Do lado corintiano, a esperança está no faro de gol de Carlinhos. O jogador terá a oportunidade de atuar na terceira final seguida de Copa São Paulo com a camisa do Alvinegro e aposta na força da Fiel para levar a equipe a mais uma conquista.

“Vamos batalhar para sermos campeões. A sensação de disputar uma final é das melhores possíveis, com o Pacaembu lotado, a torcida corintiana apoiando, não tem coisa melhor”, disse.

Do lado do Batatais, que nunca havia vencido um jogo de Copa São Paulo antes da edição 2017, a classificação para a final teve uma grande história por trás. Em campo, o time do interior foi eliminado na semifinal, ao ser goleado pelo Paulista. Porém, a equipe de Jundiaí atuou com um jogador irregular e acabou eliminada do torneio pela Federação Paulista de Futebol.

O goleiro Gerson é uma das grandes figuras do Batatais na Copinha. O jogador já havia desistido da carreira, estava trabalhando com sua mãe e retornou aos gramados especialmente para a competição. Durante o torneio, o arqueiro foi, inclusive, chamado de “gordinho”.

“É uma grande felicidade estar em uma final no Pacaembu, enfrentando estádio lotado, é o sonho de qualquer jogador”, comentou o jogador do Fantasma.

Da Gazeta Esportiva