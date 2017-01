Publicada em 5 de janeiro de 2017 às 13:50

Eduardo Baptista foi oficialmente apresentado como técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras na tarde desta quinta-feira. Saudado pelo presidente Maurício Galiotte na Academia de Futebol, ele falou em aproveitar o legado do antecessor Cuca e ganhar títulos.

“Em 2016, havia a esperança de que o Palmeiras seria campeão. Nesse ano, todos têm certeza. Por tudo que o time fez, pelos atletas que estão sendo contratados e pela estrutura do clube, a gente entra muito forte para buscar títulos”, afirmou Baptista, atento do Paulista ao Mundial. “Todos são importantes”, pontuou.

Com um ano de contrato, ele vive a experiência rara de assumir uma equipe campeã, já que normalmente os técnicos são chegam em momentos de crise. Nos dias que antecederam sua apresentação, Eduardo Baptista teve uma conversa produtiva com Cuca.

“O Cuca fez um trabalho excepcional e foi muito solícito quando entrei em contato. Sei que participou em parte da minha escolha e já começo agradecendo. Ele me deu um panorama e passou boas informações, contou coisas que estava pensando em implementar, mas não teve tempo. Foi muito legal”, disse Eduardo.

Sob o comando de Cuca, o Palmeiras quebrou um jejum de 22 anos sem conquistar o título brasileiro. Depois de assistir em vídeo aos 38 jogos do time no torneio, Eduardo Baptista planeja aproveitar o legado do antecessor, mantendo o mesmo desenho tático e o posicionamento dos jogadores.

“É claro que cada um tem sua filosofia, mas o Cuca deixou muitas coisas boas e agora eu tenho que agregar. Os jogadores já conhecem a receita do ano passado e nós vamos incrementar. O Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil e é o time a ser batido”, afirmou.

Estudioso e detalhista, Eduardo Baptista acompanhará o jogo entre Palmeiras e Villa Nova-MG às 21 horas (de Brasília) desta quinta-feira, em Araraquara, pela Copa São Paulo. O elenco profissional se reapresenta no dia 10 de janeiro e estreia no Campeonato Paulista diante do Botafogo-SP em 5 de fevereiro, no Palestra Itália.

“É uma honra estar no Palmeiras, um time com um estádio fantástico e uma torcida empolgante. Já fui adversário e sei o peso que isso tem. É uma grande responsabilidade e me sinto preparado”, disse Eduardo, impressionado com as instalações do novo Centro de Excelência do clube alviverde.

Da Gazeta Esportiva