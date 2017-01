Publicada em 24 de janeiro de 2017 às 17:48

Secretário executivo do MAPA, que ocupa o cargo de ministro na ausência de Blario Maggi, visitou a Embrapa Gado de Leite

Em visita a Juiz de Fora – MG, nesta segunda-feira (23), onde participou do Encontro Regional da Agropecuária, o ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Eumar Novacki, esteve na Embrapa Gado de Leite. Novacki falou do plano “Agro +”, que tem entre os objetivos desburocratizar as ações do setor agrícola nacional e investir em cadeias produtivas com potencial de crescimento. Com isso, o MAPA pretende aumentar a participação da agricultura brasileira no mercado internacional de 7% para 10% em cinco anos.

Segundo Novacki, um dos produtos com grande potencial é o leite. O Brasil é o quinto maior produtor mundial, mas atende basicamente ao mercado doméstico. No entanto, de acordo com o chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, Paulo do Carmo Martins, nos últimos 20 anos, o setor passou por uma grande revolução, investindo no aumento da qualidade e da produtividade. Uma das ações neste sentido é o Sistema de Monitoramento da Qualidade do Leite Brasileiro (SIMQL), que visa ampliar o conhecimento a respeito do leite nacional e estabelecer políticas para a melhoria da qualidade.

O SIMQL foi apresentado por Martins ao ministro interino durante sua visita à Embrapa. O Sistema reúne dados relativos à qualidade do produto, como contagem de células somáticas e contagem total de bactérias. “Trata-se de um software que já possui mais de 70 milhões de dados e fornece informações em tempo real sobre a composição do leite produzido nas diversas regiões do país”, explicou Martins. Em breve, instituições públicas e privadas credenciadas poderão acessar o Sistema via computador, tablet ou celular.

O SIMQL permite ao usuário gerar informações em esfera macrorregional, microrregional e até mesmo municipal. Possibilita, ainda, comparar localidades entre si e identificar as regiões mais críticas, que demandam ações voltadas à melhoria de qualidade com maior urgência. A expectativa é que o Sistema possa otimizar a locação de recursos públicos e privados e os trabalhos de fiscalização, inspeção e fomento. O Sistema foi desenvolvido em 2016 pela Embrapa em conjunto com o MAPA por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) e Secretaria de Integração e Mobilidade Social (SIMS).