Publicada em 12 de janeiro de 2017 às 16:19

A “Oficina de Circo” é parte da programação das Férias no Bosque, acontece de terça a sexta-feira, sempre às 15h

O período de férias deixa muitos pais de cabelo em pé, afinal, é muita energia e nem sempre há tanto espaço e atividades durante o dia. Pensando nisso, uma Oficina de Circo gratuita pode ser uma excelente dica de diversão para crianças, a partir de 07 anos.

No Bosque dos Ipês, o Circo Indoor vai além das apresentações – que acontecem de terça a domingo – e oferece uma oficina cheia de interação para quem gosta do universo do circo, com malabares, brincadeiras e muita diversão.

Para participar, basta que as crianças estejam acompanhadas de um responsável. A Oficina de Circo acontece de terça a sexta-feira, sempre às 15h, na Arena Bosque. No espaço, integrantes da Trupe Mahallo, ensinam os pequenos um pouco da arte circense que encanta o mundo há várias gerações.

Gostou? Traga os filhos, sobrinhos, afilhados, irmãos e se junte à trupe. Não é preciso fazer inscrição previamente e cada oficina tem espaço para até 25 crianças.

Apresentações

Para a família toda, as apresentações do Circo Indoor acontecem de terça a sexta-feira, às 18h. Aos sábados e domingos são três horários: 14h, 16h e 18 horas, com malabares, equilibrismo e muita palhaçada. Para ter direito a um par de ingressos, basta apresentar um cupom fiscal no valor de R$ 10, de qualquer loja do Shopping (do dia).

A Arena Bosque fica no segundo piso, próximo à Praça de Alimentação. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados.