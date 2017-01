Publicada em 26 de janeiro de 2017 às 18:31

Em dois dias, o IEL realizou 516 atendimentos de jovens e adultos em busca de colocação no mercado de trabalho e vagas de estágio por meio do cadastro de currículos durante as duas edições da Feira Conecta da Empregabilidade promovidas pelas universidades Anhanguera e Uniderp, ambas em Campo Grande (MS), nesta terça-feira (25/01) e quarta-feira (26/01).

Na tarde de ontem (25/01), quando a feira foi realizada no campus da Anhanguera na Avenida Gury Marques, o IEL coletou 180 cadastros, 95 deles de estudantes à procura de uma vaga de estágio e 85 de pessoas interessadas em um emprego.

Na manhã de hoje (26/01), sem a forte chuva que atingiu a cidade no primeiro dia do evento, a procura quase dobrou e foram feitos 336 atendimentos – desta vez, a maioria, 182 deles, para quem estava atrás de um emprego e entregava currículos, enquanto 154 preencheram o cadastro do banco de estágios do IEL.

O atendimento do IEL atraiu pessoas de diferentes perfis e idades, com destaque para o grande número de adultos em busca de estágio. “Para fazer estágio existem alguns critérios, como estar obrigatoriamente vinculado a uma instituição de ensino e ter 16 anos completos, porém, não há limite máximo de idade. No entanto, há uma tendência de pessoas que passaram grande parte da vida exercendo uma profissão, tiveram a oportunidade de iniciar um curso superior e, agora, querem começar a atuar na área e o estágio é uma porta de entrada no mercado de trabalho”, afirmou a técnica do IEL, Jackeline Pires Magalhães.

Nesses dois dias, por exemplo, existiam 20 vagas de estágio disponíveis, principalmente, para acadêmicos do curso de Administração e, para a área de vendas, outra campeã de procura, estavam disponíveis duas vagas de emprego. “É importante estar cadastrado e manter o perfil atualizado, pois sempre surgem novas oportunidades e, quando se enquadra no perfil do candidato, entramos em contato via e-mail ou telefone”, ressaltou Jackeline Magalhães.

Outra questão, analisa a técnica do IEL, é a situação econômica do País. “Mais pessoas estão procurando estágios ou empregos, cada vez mais cedo e com idade mais avançada”, emendou. Esse foi o caso do estudante do Ensino Médio Waldemar Lucas Ribeiro da Cruz, 16 anos, que foi levado pela avó, Neli Ferreira da Cruz, para se cadastrar no banco de estágios do IEL.

“Já tem algum tempo que estamos procurando uma oportunidade para o Waldemar, porque as coisas estão difíceis e qualquer complemento na renda pode ajudar nas contas de casa. Mas, a maioria dos lugares que procuramos exige experiência e ele nunca trabalhou. E fazer um estágio pode ser um primeiro emprego”, disse a avó.

Já a cuidadora de idosos Maria Estela Marim de Souza, 49 anos, começou o curso de Administração e, agora, tenta um estágio na área. “Na verdade, sempre trabalhei como secretária, tenho muita experiência com isso e, com o curso, já aprendi alguma coisa da teoria, o que vai ajudar a aprimorar a prática”, afirmou, completando que decidiu ir à feira ao saber que o IEL estaria presente. “O IEL é a agência de estágios mais conhecida, então não poderia perder”, finalizou.