Publicada em 2 de janeiro de 2017

Grupo divulgou uma mensagem pela sua agência de notícias

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI, ex-Isis) reivindicou o atentado na boate Reina em Istambul, na Turquia, que matou 39 pessoas, sendo 24 delas estrangeiras, e feriu outras 70 durante a madrugada deste domingo (1º).

O grupo disse ter sido responsável pelo ataque através de um comunicado divulgado pela sua agência de notícias, a “Amaq”.

Além de ter sido escrita em árabe, a nota também foi redigida pela primeira vez em turco. O atentado começou por volta de 1h30 da manhã (20h30 do dia 31 de dezembro no horário de Brasília) quando um homem entrou na boate e atirou nos presentes. Algumas das pessoas que estavam no local disseram que o homem havia gritado “Allah Akbar” enquanto realizava os disparos.

As imagens das câmeras de segurança conseguiram capturar a imagem de um homem vestido de preto com capuz e uma arma de cano longo que matou um policial e um segurança para entrar no espaço, frequentado por turistas, artistas e esportistas.

Muitos dos presentes acabaram mergulhando nas águas geladas do estreito de Bósforo, próximo do clube, para escapar do atirador.

Segundo as autoridades turcas, o ataque foi realizado por apenas um terrorista, um jovem de cabelo e barba pretos, mas essa teoria ainda gera dúvidas. Pessoas presentes na boate disseram que os disparos pareciam terem sido realizados por mais de um atirador.

Entre os mortos estão indivíduos da Turquia, da Arábia Saudita, do Iraque, da Jordânia, do Líbano, do Kuwait, da Síria, de Israel, da Bélgica e do Canadá. Já entre os feridos estava um grupo de italianos que disse que se salvou do atentado se jogando no chão antes dos disparos começarem.

Da AnsaFlash