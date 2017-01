Publicada em 31 de janeiro de 2017 às 16:12

No dia 19, o diretor e pesquisador da Fundação Chapadão, Edson Borges, a convite da empresa UPL, esteve na feira Dinetec em Canarana, MT. Além deste evento, no período de 24 a 27, o pesquisador esteve ainda em Campo Verde, Primavera do Leste, Ouro Branco e Rondonópolis, no Mato Grosso, e São Gabriel d’Oeste, no Mato Grosso do Sul.

Foram mais de 150 produtores, gerentes de fazenda e consultores, debatendo sobre o manejo de doenças na cultura do milho safrinha.

Para estas palestras, com intuído de gerar mais debates, Borges inovou, pois antes do início de cada apresentação entregou sua palestra impressa em forma de caderneta para anotações e acompanhamento dos participantes, algo inédito nuca visto.

“Estou muito feliz por ter inovado, sempre senti necessidade de fazer mais para as pessoas que me assistem. Ao final de cada apresentação era normal pedirem para copiar a palestra, sempre repassei, e, ai me perguntava porque não distribuir de forma impressa, desde o ano passado venho fazendo para a cultura da soja, e com boa aceitação, então estendi para a cultura do milho, a ideia é que a palestra sirva de um guia técnico que facilite a identificação das doenças e o entendimento de como maneja-las, mostrando a curva de progresso de cada uma para procederem as aplicações no momento oportuno, apresentando resultados práticos de quantas aplicações fazer para que obtenha sucesso econômico no manejo das doenças, tanto em soja quanto em milho”, disse Borges.

Para Adriano Loeff, presidente da Fundação Chapadão que autorizou o pesquisador a proceder desta forma, ele confessa que ficou surpreso por ser algo inovador e inédito jamais visto, porém entende que seria muito interessante, pois assim os participantes de cada palestra levariam para casa todos os conceitos que as vezes não conseguem gravar durante os 60 minutos de apresentação.

“Ficamos felizes por esta iniciativa ter vindo de nosso pesquisador Edson Borges, atitude digna de elogio ainda mais porque ele faz questão de arcar com todos os custos de impressão dizendo ser sua forma de contribuição para a agricultura, junto aos produtores e consultores”, disse Loeff.