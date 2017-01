Publicada em 31 de janeiro de 2017 às 15:30

Em São Paulo estará acontecendo de 25 a 30 de março no CT (Centro de Treinamento) Paralimpico a 4ª edição dos Jogos Parapan-Americano de Jovens com doze modalidades, e quatro douradenses estarão fazendo parte do evento como pré-convocados da seleção brasileira.

No atletismo, os pré-convocados foram os para-atletas Felipe Alves Marcelino de Almeida, 16; Igor Miranda de Souza, 16; Paulo Henrique Andrade dos Reis, de 18 anos, enquanto João Vítor Correia Martins, de 15, estará na equipe de futebol de sete.

Os para-atletas que fazem parte do projeto Dourados Paralímpico, que é mantido pela Prefeitura por meio da FUNED (Fundação de Esporte de Dourados), treinam de segunda à sexta-feira nas dependências do estádio Frédis Saldivar, o “Douradão”, sob o comando do profissional em educação física Antônio Pietramale.

Eles foram pré-convocados neste início de ano e a convocação oficial sairá até o final de fevereiro.

Vale ressaltar que em todas as edições Dourados marcou presença em convocações para a seleção brasileira que disputa medalhas com todas as equipes da América da Sul; do Norte e Central.

A edição anterior foi realizada em Buenos Aires, na Argentina, oportunidade em que quatro para-atletas douradenses conquistaram medalhas de ouro para o selecionado brasileiro. “Os nossos pré-convocados estão treinando forte visando esta pré-convocação. Acreditamos que os mesmos terão seus nomes inclusos na lista da convocação oficial”, disse “Toninho Pietramale”.

Os jogos

A cidade de São Paulo foi escolhida como sede dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens deste ano, e cerca de mil atletas, com idade entre 13 e 21 anos, de 20 países, estão sendo esperados para participar do evento que contará neste ano com doze modalidades.

O evento será organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) que ficará também responsável por sediar a Assembleia Geral do Comitê Paralímpico das Américas, nos dias que antecederão a abertura do Parapan, e também por implementar o Programa de Educação dos Jogos para Jovens, que terá como público-alvo os atletas, técnicos e dirigentes participantes.

Desde a primeira edição dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, que aconteceu em 2005, na Venezuela, o evento tem crescido cada vez mais.

Buenos Aires foi à sede da última edição dos Jogos, realizado em outubro de 2013 e na ocasião, o evento atraiu cerca de 600 atletas, de 16 países, para competir em dez modalidades.

O Brasil na oportunidade liderou o quadro de medalhas do Parapan-2013 com 209 pódios, sendo 102 de ouro.

Na primeira edição do Parapan de Jovens que aconteceu em 2005, na cidade de Barquisimeto, na Venezuela, o evento contou com 700 para-atletas de dez países e em 2009 com 14 países e 750 para-atletas estiveram presentes em Bogotá, na Colômbia.