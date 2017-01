Publicada em 24 de janeiro de 2017 às 10:40

Na manhã de terça-feira um problema antigo estrutural do estádio Frédis Saldivar, o “Douradão”, foi resolvido visando atender uma das exigências do Corpo de Bombeiros e também de equipes socorristas do SAMU (Serviço Móvel de Urgência) ou da secretaria municipal de Saúde.

Por determinação do diretor/presidente da FUNED (Fundação de Esporte de Dourados) Jânio César Amaro, funcionários da Secretaria de Obras de Dourados realizaram a readequação do acesso do portão de entrada e saída para ambulância ao entorno do gramado do estádio.

Construído no início dos anos 1.980 na administração do então governador Pedro Pedrossian, o portão de acesso ao gramado do estádio há cerca de dez anos não permitia mais que os novos modelos de veículos(ambulâncias), devido a sua altura e modernidade entrassem no local.

Devido a esta modernidade dos veículos em razão de sua altura, foi necessária segundo levantamentos feito por um engenheiro, a retirada de pouco mais de cinco centímetros da base da estrutura feita de concreto usinado.

A readequação foi necessária fazer para atender as exigências e facilitar o trabalho dos condutores das ambulâncias, tanto do Corpo de Bombeiros como da SAMU ou secretaria municipal de Saúde, quando acionados para participarem de eventos artísticos e religiosos e principalmente os jogos que acontecem no estádio. “Em muitas vezes em que teve eventos religiosos; artísticos e principalmente jogos pelo Campeonato Estadual de futebol profissional no estádio estas modernas ambulâncias devido a sua altura tinham que ficar do lado de fora. Com esta readequação feita hoje o problema de muitos anos foi solucionado e agora elas (as ambulâncias) não terão mais problemas para entrar e sair de dentro do estádio”, disse Jânio César.